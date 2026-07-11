خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله ونظيره الأمريكي ماركو روبيو...

الرياض وواشنطن تؤكدان أهمية مواصلة التنسيق لدعم الاستقرار بالمنطقة خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله ونظيره الأمريكي ماركو روبيو...

إسطنبول / الأناضول



بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، السبت، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، مستجدات الأوضاع بالمنطقة، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن بن فرحان أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي.

وأوضحت أنه جرى خلال الاتصال "بحث مستجدات الأوضاع الراهنة، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولم يتطرق البيان إلى مزيد من التفاصيل بشأن الملفات التي تناولها الاتصال.

وسبق ذلك اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناولا خلاله المحادثات بين واشنطن وطهران.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال بين الزعيمين "استعراض علاقات التعاون بين المملكة والولايات المتحدة وسبل دعمها في عدد من المجالات، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها".

وأضافت الوكالة أن الاتصال تناول التطورات الراهنة في المنطقة، بما في ذلك المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأنه "جرى التأكيد على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية، ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الخميس، تنفيذ ضربات استهدفت نحو 90 موقعا عسكريا إيرانيا، بينها أنظمة دفاع جوي، ومستودعات للصواريخ والطائرات المسيّرة، وقدرات بحرية، وبنى لوجستية على الساحل الإيراني.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن، محذرا من توسيع هجماته حال استمرار الضربات الأمريكية.

وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومنذ توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، تتواصل المفاوضات بينهما بوساطة قطر وباكستان للتوصل إلى اتفاق نهائي.