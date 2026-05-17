خلال استقبال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان للمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك..

الرياض.. مباحثات سعودية أمريكية بشأن سوريا خلال استقبال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان للمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك..

إسطنبول/ الأناضول

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل دعم استقرارها.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير السعودي للمبعوث الأمريكي في العاصمة الرياض، الأحد، وفق بيان لوزارة الخارجية السعودية.

وأوضحت الخارجية السعودية أن بن فرحان وباراك بحثا في الرياض "مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل دعم الاستقرار فيها".

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي لقاء الرياض غداة لقاء عقده باراك في العاصمة دمشق، السبت، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث جرى بحث مستجدات سوريا والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حسب بيان للرئاسة السورية.

جدير بالذكر أنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون بقيادة الشرع من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، بعد 24 عاما في الحكم.