الرياض تطالب طهران باغتنام فرصة المفاوضات وتجنب التصعيد

إسطنبول / الأناضول

طالبت الخارجية السعودية، الأربعاء، إيران بالتجاوب مع جهود التوصل إلى اتفاق شامل يحقق سلاماً مستداماً في المنطقة والعالم، معربة عن تقديرها لتجاوب أبداه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح المفاوضات فرصة إضافية.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن المملكة "تقدّر عالياً تجاوب فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمنح المفاوضات فرصة إضافية للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء الحرب واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق (هرمز) كما كان عليه الوضع قبل 28 فبراير/شباط 2026، ومعالجة جميع قضايا الخلاف بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها".

وأضاف أن المملكة "تُقدّر عالياً أيضاً جهود الوساطة المستمرة لباكستان في هذا الشأن".

وأعرب عن تطلع المملكة إلى أن تغتنم إيران هذه الفرصة لتجنب التداعيات الخطيرة للتصعيد، وأن تتجاوب سريعاً مع الجهود المبذولة للتقدم في المفاوضات وصولاً إلى اتفاق شامل يحقق سلاماً مستداماً في المنطقة والعالم.

ومساء الاثنين، قال ترامب إنه قرر تعليق هجوم عسكري كان مقرراً الثلاثاء على إيران، عقب طلب تلقاه من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف أنه أصدر تعليمات بـ"الاستعداد للمضي قدماً في هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول".

وفي سياق متصل، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/نيسان حصاراً على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع طهران بوساطة باكستانية.

وردت إيران بإغلاق المضيق ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل/نيسان، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير/شباط حرباً على إيران، أسفرت، بحسب طهران، عن أكثر من 3 آلاف قتيل، فيما شنت إيران هجمات على إسرائيل ودول عربية، خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.