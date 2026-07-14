الرباط وواشنطن تتفقان على إنشاء مركز تدريب عسكري بالمغرب بموجب مذكرة تفاهم تندرج ضمن خارطة طريق للتعاون الدفاعي بين البلدين للفترة 2026-2036

الرباط/ الأناضول

وقع الجيش المغربي والقيادة الأمريكية لإفريقيا "أفريكوم"، في مدينة شتوتغارت بألمانيا، مذكرة تفاهم تتعلق بإنشاء مركز مشترك متعدد المجالات للتدريب العسكري بالمملكة المغربية لفائدة الدول الإفريقية.

ووقع المذكرة عن الجانب المغربي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية (الجيش المغربي) محمد بريظ، وعن الجانب الأمريكي قائد "أفريكوم" داغفين أندرسون، وفق بيان للقوات المسلحة الملكية.

وجاء التوقيع خلال زيارة عمل يجريها بريظ، على رأس وفد عسكري، إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا في شتوتغارت، بدأت الاثنين، دون تحديد مدتها.

ولفت البيان، إلى أن "إحداث هذا المركز سيسهم في تعزيز ريادة المملكة في المجال الأمني، كما سيمكن من الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية".

وأوضح أن المركز "سيشكل مرجعا للتدريب والتجريب لفائدة الدول الإفريقية الشريكة، فضلا عن تشجيع الابتكار في مجال الدفاع، بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات المشتركة والإسهام في ترسيخ الاستقرار الإقليمي".

واعتبر البيان أن مذكرة التفاهم "تندرج في إطار خارطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع للفترة 2026-2036، الموقعة بواشنطن في 16 أبريل/ نيسان 2026 بين البلدين".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، وقع البلدان خارطة طريق للتعاون في مجال الدفاع بين عامي 2026 و2036، بهدف تعزيز مجالات التعاون العسكري.



وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وقعت واشنطن والرباط اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري تمتد 10 سنوات، على هامش زيارة إلى المغرب أجراها وزير الدفاع الأمريكي الأسبق مارك إسبر.