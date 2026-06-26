عون قال إن الجيش اللبناني الضمانة الوحيدة لأمن الجنوب وصون سيادته

الرئيس اللبناني يرحب بمقترح تشكيل تحالف دولي يخلف "اليونيفيل" عون قال إن الجيش اللبناني الضمانة الوحيدة لأمن الجنوب وصون سيادته

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

رحب الرئيس اللبناني جوزاف عون، الجمعة، بمبادرة فرنسية إيطالية لتشكيل تحالف دولي يدعم بلاده بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل".

جاء ذلك في بيان للرئاسة اللبنانية، غداة إعلان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني السعي مع فرنسا لتشكيل تحالف دولي بشأن آلية مرحلة ما بعد "يونيفيل" في لبنان.

والخميس، أعلنت ميلوني اتفاق إيطاليا وفرنسا على تشكيل تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة "يونيفيل" نهاية العام الجاري 2026، دون مزيد من التفاصيل.

واعتبر عون المبادرة "تعبيرا صادقا عن الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان واستقراره، وتثمينا حقيقيا للدور الذي تضطلع به القوات المسلحة اللبنانية في حفظ الأمن وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، لا سيما في المناطق الحدودية الجنوبية".

وأعرب عن تقديره للتأكيد الإيطالي الفرنسي المشترك على ضرورة عدم ترك فراغ في مرحلة ما بعد "اليونيفيل".

وقال إن هذا التوجه يتطابق مع رؤية لبنان بأن الجيش هو "الضمانة الوحيدة والحقيقية لأمن الجنوب وصون سيادته".

وأكد عون أن بلاده تتطلع إلى أي صيغة دولية تعزز قدرات قواتها المسلحة، وتصون وحدة أراضيها، وتحول دون تحولها إلى ساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية.

وجدد انفتاح بيروت على التنسيق مع شركائها الدوليين بما يخدم مصلحة الشعب اللبناني ويرسخ الاستقرار في المنطقة.

وفي أغسطس/ آب 2025 اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يمدد ولاية "يونيفيل" للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026.

ونص القرار على بدء عملية تقليص وانسحاب تدريجية ومنسقة وآمنة للقوة اعتبارا من ذلك التاريخ، ضمن مهلة عام واحد.