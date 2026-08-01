تصريحات للرئيس اللبناني جوزاف عون بمناسبة عيد الجيش الذي يصادف مطلع أغسطس من كل عام..

الرئيس اللبناني: لا شرعية لأي سلاح خارج إطار الدولة تصريحات للرئيس اللبناني جوزاف عون بمناسبة عيد الجيش الذي يصادف مطلع أغسطس من كل عام..

إسطنبول/ الأناضول

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، السبت، إن المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا لجيش بلاده في الجنوب مع كل خطوة انسحاب إسرائيلي، وأكد أنه لا شرعية لأي سلاح خارج إطار الدولة.

جاء ذلك وفق تصريحات لعون بمناسبة عيد الجيش اللبناني الذي يصادف مطلع أغسطس/ آب من كل عام، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وقالت الرئاسة إن عون عايد الجيش، مؤكدا أن "الجيش اللبناني ليس مؤسسة كسائر المؤسسات، بل هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله".

وأضاف عون: "لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع الذي يمثّل كل اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وطوائفهم وانتماءاتهم".

وشدد على أن "الجيش وحده من يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة".

وفي 5 أغسطس 2025، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح، بما فيه سلاح "حزب الله"، بيد الدولة، وكلف الجيش بوضع خطة لهذا الغرض.

لكن "حزب الله" أعرب مرارا، عن تمسكه بسلاحه، وطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان.

وعن الأوضاع في الجنوب، قال عون: "كتب جيشنا أروع صفحات التضحية والصمود، وتتضاعف اليوم مسؤولية الجيش مع كل خطوة انسحاب إسرائيلي من الأرض اللبنانية".

الرئيس اللبناني أكد أن "المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية، وبسطا حصريا لسلطة الدولة على أراضيها، بما يؤكد للعالم أن لبنان قادر، بجيشه وحده، على حماية سيادته وضبط أمن هذه المنطقة الحساسة".

ولفت إلى أن "التفاف اللبنانيين حول الجيش ليس ترفاً بل ضرورة وجودية. فالجيش القوي لا يُبنى بالعتاد وحده، بل بثقة شعبه وإسناده المعنوي والمادي ، وبالتالي فإن كل تشكيك بمؤسسة الجيش أو محاولة عزلها عن حاضنتها الشعبية إنما يضعف الدولة كلها، ويهدد ما تبقى من مقومات الاستقرار".

كما دعا "كل اللبنانيين إلى أن يكون الجيش خطهم الأحمر الجامع، وفوق كل خلاف سياسي أو حزبي".

وبشأن "العسكريين الذين يسهرون على الحدود في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة"، أكد عون أن "الدولة اللبنانية ستستمر في العمل على تحسين أوضاعهم، وتأمين الدعم اللازم لهم ولعائلاتهم، لأن كرامة العسكري من كرامة الوطن".

وأوضح أن الحكومة "ستواصل السعي، بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، لتأمين الدعم والتجهيز والتدريب الذي يليق بمؤسسة عريقة قدّمت وما زالت تقدّم أغلى التضحيات".

ويأتي عيد الجيش اللبناني هذا العام، بينما تشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي، عدوانا على البلد العربي، أسفر عن مقتل 4 آلاف و333 شخصا وإصابة 12 ألفا و236 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتواصل إسرائيل عدوانها رغم توقيع بيروت وتل أبيب في 26 يونيو/ حزيران الماضي اتفاق "صيغة الإطار" برعاية أمريكية.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".