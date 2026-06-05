في تدوينة للرئيس السوري أحمد الشرع تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة الموافق لـ5 يونيو من كل عام

الرئيس السوري: تضامن الشعب حمى بيئتنا وصان مواردنا في تدوينة للرئيس السوري أحمد الشرع تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة الموافق لـ5 يونيو من كل عام

ليث الجنيدي/ الأناضول

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، إن ما مرت به بلاده من أزمات بيئية أثبت "عظمة التكاتف والتضامن" بين أبناء الشعب في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية.

جاء ذلك في تدوينة عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة، الذي يوافق 5 يونيو/ حزيران من كل عام.

وقال الشرع: "في اليوم العالمي للبيئة، نتذكّر أهمية الحفاظ على أرضنا والعناية بنعم الله علينا".

وأردف: فما مرّت به سوريا من حرائق وسيول وفيضانات أثبت عظمة التكاتف والتضامن بين أبناء شعبنا في حماية بيئتنا ومواردنا.

كما اعتبر ذلك "سببا في المضي معا نحو إعمار وطن أخضر ومستقبل معافى، يلبي آمال الأجيال ويسهم في العمل المناخي العالمي الهادف إلى صون الصحة والحياة".

وواجهت البيئة السورية خلال السنوات والشهور الأخيرة سلسلة من التحديات المناخية القاسية؛ حيث التهمت حرائق غابات واسعة آلاف الهكتارات في المناطق الساحلية والجبلية.

وبالتوازي مع موجات الجفاف، شهدت مناطق أخرى هطولات مطرية غير مسبوقة أدت إلى سيول وفيضانات جارفة.

تلك الأحداث ضاعفت من الضغوط الاقتصادية والبيئية التي تواجهها البلاد وسط مساعيها للتعافي وإعادة الإعمار عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.