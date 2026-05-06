الرئيس الجزائري يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية - سيترأس الرئيس تبون مع نظيره أردوغان أشغال الدورة الأولى لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الجزائري–التركي

الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

غادر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، إلى تركيا في زيارة رسمية تُعد الثالثة له منذ توليه الرئاسة نهاية 2019، في إطار مساعي تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان مقتضب، إن تبون توجّه إلى تركيا في زيارة "تندرج ضمن مساعي تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين".

وأشار البيان، إلى أن الرئيس تبون، سيترأس إلى جانب نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أشغال الدورة الأولى لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الجزائري–التركي.

والثلاثاء، أعلن رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، أن الرئيس الجزائري، سيزور أنقرة، الأربعاء، تلبية لدعوة من نظيره أردوغان.

وقال دوران، في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، الثلاثاء، إن الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والجزائر، سيُعقد الخميس، في أنقرة، ضمن زيارة الرئيس تبون التي ستجري من الأربعاء إلى الجمعة.

وذكر أن الاجتماع سيعقد بمشاركة وزراء من البلدين، وسيتم خلاله تقييم العلاقات الثنائية من جميع جوانبها.

كما سيتم مناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب تناول التطورات الراهنة الإقليمية والدولية، وفق دوران.

وأشار دوران، إلى أنه من المتوقع أن تشمل الزيارة توقيع اتفاقيات مختلفة من شأنها تعزيز الأساس التعاقدي للعلاقات الثنائية.

وتشهد العلاقات الجزائرية التركية تطورا متسارعا في السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة، مدفوعة باتفاقية الصداقة والتعاون الموقعة عام 2006، والتي اكتسبت زخما إضافيا منذ تولي تبون الرئاسة.

ويطمح البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار سنويا، مقارنة بنحو 6 مليارات دولار حاليا، وفق بيانات رسمية جزائرية.

