عبر اتصال هاتفي، تزامنا مع زيارة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي كورشاد زورلو إلى أسرة محافظ كركوك...

الرئيس أردوغان يعزي محافظ كركوك في وفاة والده عبر اتصال هاتفي، تزامنا مع زيارة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي كورشاد زورلو إلى أسرة محافظ كركوك...

أنقرة/ الأناضول

قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، تعازيه إلى محافظ مدينة كركوك العراقية محمد سمعان آغا، في وفاة والده.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، تزامنا مع زيارة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي كورشاد زورلو إلى أسرة محافظ كركوك.

وأعرب الرئيس أردوغان لعائلة سمعان آغا عن تمنياته بالصبر والسلوان، داعيا للفقيد بالرحمة.

من جانبها، شكرت هيفا آغا، والدة محافظ كركوك، الرئيس أردوغان على اتصاله وتقديمه واجب العزاء.

من جانبه، أعرب محافظ كركوك، محمد سمعان آغا، عن شكره للرئيس أردوغان، الذي قدّم له التعازي هاتفيا في وفاة والده "سمعان كنعان آغا".

ونشر المحافظ آغا رسالة شكر عبر حسابه الرسمي على منصة شركة "إكس" الأمريكية، قال فيها: "أتقدم بخالص الشكر، باسمي وباسم عائلتي وأهالي كركوك كافة، لرئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان، الذي لم يتركنا بمفردنا قط في مثل هذه الأوقات".

وأضاف آغا في منشوره: "نسأل الله أن تدوم العلاقات التركية العراقية في قوة وازدهار، وأن تبقى أخوتنا راسخة".

والجمعة، توفي سمعان كنعان آغا في العاصمة أنقرة، قبل أن ينقل جثمانه جوا إلى كركوك.

وشهدت مراسم التشييع في مطار "أسنبوغا" بأنقرة حضور نواب أتراك ومسؤولين من حزب العدالة والتنمية.