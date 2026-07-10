خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر وحيد الدين بإسطنبول

الرئيس أردوغان: مبادراتنا الدبلوماسية لضمان أمن لبنان "مستمرة" خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر وحيد الدين بإسطنبول

إسطنبول/ الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن المبادرات الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لضمان أمن لبنان مازالت "مستمرة".



وأكد مواصلة الدعم من أجل إرساء الأمن والسلام والاستقرار في لبنان.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التركي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في قصر وحيد الدين بإسطنبول.

وبحسب بيان صادر من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بحث أردوغان وسلام، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وأكد الرئيس أردوغان، خلال اللقاء أن تركيا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع لبنان الشقيق.



وأعرب عن اعتقاده بأن تكثيف الاتصالات الدبلوماسية في هذا الإطار سيكون مفيدا.

وقال إردوغان، إنهم يبذلون قصارى جهدهم من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين تركيا ولبنان.

وشدد على أن المبادرات الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لضمان أمن لبنان مستمرة، وأن تركيا ستواصل تقديم كل ما تستطيع من دعم، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، من أجل إرساء الأمن والسلام والاستقرار في لبنان.

وأشار الرئيس أردوغان، إلى أن تطوير لبنان وسوريا لعلاقات حسن جوار سيكون مفيدا للمنطقة.

وفي وقت سابق الجمعة، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمراسم رسمية في قصر وحيد الدين بإسطنبول.