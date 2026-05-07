الرئاسي اليمني يتهم الحوثيين بالتنسيق مع شبكات إفريقية اختطفت ناقلة نفط تصريح لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال لقائه السفير الأمريكي، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل الجماعة

اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الخميس، جماعة الحوثي بالتنسيق مع "شبكات إرهابية" إفريقية اختطفت ناقلة نفط قبالة سواحل اليمن قبل أيام.

جاء ذلك في حديث للعليمي، خلال لقائه السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، في العاصمة السعودية الرياض، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقال العليمي، إن السلوك الحوثي خلال الأسابيع الأخيرة "يقدم مؤشرا عمليا على استمرار نهج التصعيد".

وأضاف أن "التصعيد الحوثي يتم على الصعيد الإنساني، أو عبر التهديدات البحرية، أو التنسيق مع شبكات إرهابية في القرن الإفريقي، والتي كان آخرها حادثة اختطاف إحدى السفن قبالة السواحل اليمنية".

وشدد العليمي، على "أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ودورها المحوري في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، والسلوك الإيراني المزعزع للاستقرار الاقليمي والدولي".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن هذه الاتهامات.

والأحد، أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية، في بيان، أن 9 صوماليين يحملون أسلحة متنوعة اختطفوا ناقلة نفط، السبت، قبالة سواحل محافظة شبوة (جنوب).

وأوضح البيان، أن الناقلة تحمل حوالي 2800 طن من الديزل واصلت إبحارها باتجاه السواحل الشمالية الشرقية الصومالية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختطاف السفينة.