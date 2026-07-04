الرئاسة الفلسطينية: المنطقة على حافة الهاوية جراء سياسات إسرائيل **الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: - اعتداءات المستوطنين في الضفة تمثل تصعيدا خطيرا يستوجب تدخلا دوليا - الإرهاب المنظم للمستوطنين يجري بحماية وإسناد مباشر من الجيش الإسرائيلي

حسني نديم/ الأناضول

حذرت الرئاسة الفلسطينية، السبت، من أن "سياسة القتل اليومية" التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى جانب اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، قد تقود إلى انفجار الأوضاع "بشكل لا يمكن السيطرة عليه".

جاء ذلك في بيان للناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، عقب إصابة 12 فلسطينيا، الجمعة، في هجمات نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

كما اعتقل الجيش الإسرائيلي أربعة فلسطينيين عقب تصدي أهالي قرية بدوية قرب منطقة الخان الأحمر، شرق القدس، لمحاولة مستوطنين سرقة أغنام.

وتزامنت هذه الاعتداءات مع مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، الخميس، على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة في وسط الضفة الغربية.

وحذرت جهات فلسطينية من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل مدينة القدس.

وقال أبو ردينة إن "الإرهاب المنظم الذي تشنه عصابات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في جنين ونابلس والقدس والخليل بالضفة الغربية المحتلة، ويتخلله الاعتداء على المنازل والمواطنين، وإحراق الأراضي الزراعية، واقتلاع وإتلاف أشجار الزيتون، وتخريب الممتلكات، والاستيلاء على مصادر المياه، يجري بحماية وإسناد مباشر من جيش الاحتلال".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "يواصل سياسة القتل اليومية في قطاع غزة"، معتبرا أن ذلك يمثل "تصعيدا إجراميا خطيرا يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه".

وتابع أبو ردينة: "نطالب المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية، باتخاذ مواقف عملية تجبر دولة الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وأضاف: "ووقف جرائمها المستمرة، سواء تلك التي يرتكبها جيش الاحتلال أو المستوطنون الإرهابيون".

وحمل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما وصفه بـ"التدهور الخطير" في الأوضاع.

وأكد أن اعتداءات المستوطنين لا تنفصل عن حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري المستمرة في قطاع غزة منذ ألف يوم.

وقال إن هذه السياسات تستهدف "تصفية المشروع الوطني الفلسطيني وفرض سياسة الأمر الواقع الاستعمارية".

واعتبر أنها تمثل "انتهاكا صارخا وفاضحا لكافة المواثيق والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 2334".

ولفت إلى أن المنطقة ستبقى "على حافة الهاوية" في ظل استمرار الحروب والفوضى الناجمة عن السياسات الإسرائيلية.

وأضاف أن ذلك يرتبط بعدم الالتزام بالشرعية العربية والدولية وبأحكام القانون الدولي.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 1175 فلسطينيا في الضفة الغربية، وأصابوا 12 ألفا و919 آخرين.

كما اعتقلوا نحو 24 ألف فلسطيني، وهجروا 33 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وفي قطاع غزة، تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ومنذ بدء حرب الإبادة، قتلت إسرائيل أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصابت ما يزيد على 173 ألفا، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية، وفق بيانات فلسطينية.