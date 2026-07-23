استنادا إلى مسوحات أجريت في نحو 13 ألف موقع موزعة على 185 محلية في جميع ولايات السودان

الدولية للهجرة: عدد السودانيين العائدين إلى مناطقهم بلغ 4.6 ملايين استنادا إلى مسوحات أجريت في نحو 13 ألف موقع موزعة على 185 محلية في جميع ولايات السودان

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، ارتفاع عدد النازحين واللاجئين العائدين إلى مناطقهم في السودان إلى 4 ملايين و649 ألفا و56 شخصا، مع استمرار تراجع أعداد النازحين داخليا.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان بشأن النزوح والعودة في السودان، إن بياناتها استندت إلى مسوحات أجريت في نحو 13 ألف موقع موزعة على 185 محلية في جميع ولايات السودان الـ18.

وأوضحت أن عدد النازحين داخليا يقدر بـ8 ملايين و685 ألفا و273 شخصا موزعين على 185 محلية، إثر انخفاض نسبته 25 بالمئة مقارنة بأعلى مستوى سُجل للنزوح، وتراجع بنحو واحد بالمئة مقارنة بالشهر السابق.

وذكرت أن عدد العائدين إلى مناطقهم بلغ 4 ملايين و649 ألفا و56 شخصا موزعين على 74 محلية، عاد 82 بالمئة منهم من مناطق النزوح الداخلي، فيما عاد 18 بالمئة من خارج السودان.

وأشارت إلى أن الأطفال دون سن 18 عاما يشكلون نحو نصف النازحين والعائدين، إذ تبلغ نسبتهم 55 بالمئة من إجمالي النازحين و50 بالمئة من إجمالي العائدين.

كما ذكرت المنظمة أن عدد العائدين ارتفع بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.

وفي 15 يونيو/حزيران الماضي أعلنت المنظمة تراجع عدد النازحين داخليا إلى 8 ملايين و805 آلاف و506 أشخاص.

فيما بلغ عدد العائدين إلى مناطقهم آنذاك 4 ملايين و441 ألفا و384 شخصا، ما يمثل انخفاضا بنسبة 24 بالمئة مقارنة بأعلى مستوى سُجل في يناير/كانون الثاني 2025، عندما بلغ عددهم 11 مليونا و585 ألفا و384 شخصا.

ويعزى هذا التراجع إلى تزايد حركة العودة بعد استعادة الجيش السوداني ولايات الخرطوم وسنار والجزيرة من قوات الدعم السريع.

وبجانب دارفور وولاية النيل الأزرق (جنوب شرق)، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان جراء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع المستمرة منذ أبريل/ نيسان 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، والتي خلفت عشرات آلاف القتلى ونحو 13 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات أممية.