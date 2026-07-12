الدوحة.. قطر تودع أمير البلاد السابق في جنازة مهيبة

إسطنبول/الأناضول

ودعت قطر، الأحد، أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي توفي اليوم، عبر جنازة مهيبة بالعاصمة الدوحة.

وأدى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، صلاة الجنازة على والده في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو المسجد الرئيسي بالعاصمة.

وبحسب بث مباشر لمراسم التشييع، نقله التلفزيون القطري الحكومي وتابعه مراسل الأناضول، احتشدت أعداد كبيرة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب.

وحمل أمير البلاد جثمان والده، أمير البلاد السابق، داخل المسجد، وتصدر الصفوف الأولى للمشيعين.

ولفت التلفزيون إلى أنه سيتم مواراة جثمان أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الثرى في مقبرة لوسيل.

وصباح الأحد، أعلنت قطر وفاة أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عاماً، بحسب بيان سابق للديوان الأميري.

وأشار البيان إلى أن الأمير تميم بن حمد سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين بقصر لوسيل، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:00 إلى 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (05:00 إلى 08:30 ت.غ)، وفي الفترة المسائية من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء.

وفي وقت لاحق، أعلن الديوان الأميري الحداد العام في البلاد مدة أربعة أيام اعتباراً من الأحد، وتعطيل العمل في الهيئات والمؤسسات الحكومية اعتباراً من يوم غد الاثنين، على أن تُنكَّس الأعلام طوال مدة الحداد.

وفي عام 1995، تولى الشيخ حمد الحكم، وسلّم مقاليد الحكم في 25 يونيو/حزيران 2013 إلى ولي عهده آنذاك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر الحالي.