الدوحة.. أمير قطر يلتقي وزير خارجية تركيا

أنقرة/ الأناضول

التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي يزور البلاد حاليا.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول أن اللقاء جرى في العاصمة الدوحة.

ولم تورد المصادر تفاصيل عن فحوى ما بحثه الجانبان خلال اللقاء.

ويزور فيدان دولة قطر لبحث التحضيرات الخاصة بالاجتماع الـ 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية-القطرية، المقرر عقده هذا العام في تركيا.

جدير بالذكر أن "اللجنة الاستراتيجية العليا" تُعد الإطار المؤسسي الأعلى للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعقد اجتماعاتها سنويا منذ عام 2015 برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بالتناوب بين البلدين.

وأسفرت الاجتماعات الـ11 السابقة عن توقيع 115 اتفاقية تغطي مختلف مجالات التعاون، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2025 نحو 1.15 مليار دولار.

