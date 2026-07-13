الدوحة.. أمير قطر يستقبل قادة ومسؤولين معزين بوفاة والده

​​​​​​​إسطنبول / الأناضول

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، عددا من قادة الدول وكبار المسؤولين الذين توافدوا إلى الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة والده الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني، غداة تشييع جثمانه.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" أن الأمير تميم استقبل، في قصر لوسيل، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورؤساء كل من رواندا بول كاغامي، وسوريا أحمد الشرع، وكازاخستان قاسم جومارت توكاييف، والعراق نزار آميدي.

كما استقبل رؤساء حكومات باكستان محمد شهباز شريف، ولبنان نواف سلام، والمغرب عزيز أخنوش، وإثيوبيا آبي أحمد، إضافة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وبالإضافة إلى ذلك، استقبل الأمير تميم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان، وأمير المنطقة الشرقية السعودية سعود بن نايف بن عبد العزيز، إلى جانب أفراد من الأسرة الحاكمة، ووزراء، وأعيان، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الدولة.

وأفادت "قنا" أيضا بأن الرئيس المالديفي محمد معز، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان شهاب بن طارق آل سعيد، وصلوا إلى الدوحة لتقديم واجب العزاء.

وكانت قطر شيعت، الأحد، جثمان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى مقبرة لوسيل، بمشاركة أمير البلاد وأفراد الأسرة الحاكمة وكبار المسؤولين.

وأعلن الديوان الأميري، الأحد، وفاة الأمير السابق عن عمر ناهز 74 عاما، كما أعلن الحداد العام لمدة 4 أيام، مع تعطيل العمل في الهيئات والمؤسسات الحكومية اعتبارا من الاثنين، وتنكيس الأعلام طوال فترة الحداد.

وتلقت قطر تعازي من تركيا ودول إسلامية وعربية، وأعلنت دول عدة الحداد وتنكيس الأعلام.

وتولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حكم قطر عام 1995، قبل أن يسلم السلطة في 25 يونيو/ حزيران 2013 إلى ولي عهده آنذاك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.