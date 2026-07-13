الدوحة.. أمير قطر يستقبل قادة معزين بوفاة والده

إسطنبول/ الأناضول

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، عددا من القادة والمسؤولين الذين قدموا إلى العاصمة الدوحة لتقديم التعازي بوفاة والده الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني، غداة تشييع جثمانه.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" أن الأمير تميم استقبل في قصر لوسيل، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الرواندي بول كاغامي، ورؤساء حكومات باكستان محمد شهباز شريف، ولبنان نواف سلام، والمغرب عزيز أخنوش، إضافة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

كما استقبل الشيخ تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، إلى جانب أفراد من الأسرة الحاكمة ووزراء وأعيان ومواطنين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، الذين قدموا واجب العزاء.

وذكرت "قنا" أن عددا من القادة والمسؤولين توافدوا أيضا إلى الدوحة لتقديم التعازي، بينهم الرئيس العراقي نزار آميدي، والمالديفي محمد معز، ورئيس إقليم كردستان شمالي العراق نيجيرفان بارزاني، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان شهاب بن طارق آل سعيد.

وكانت قطر شيعت، الأحد، جثمان "الأمير الوالد" الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى مقبرة لوسيل، بمشاركة أمير البلاد وأفراد الأسرة الحاكمة وكبار المسؤولين.

وأعلن الديوان الأميري القطري، الأحد، وفاة "الأمير الوالد" عن عمر ناهز 74 عاما.

كما أعلن أيضا الحداد العام في البلاد لمدة أربعة أيام اعتباراً من الأحد، وتعطيل العمل في الهيئات والمؤسسات الحكومية اعتباراً من الاثنين، على أن تُنكَّس الأعلام طوال مدة الحداد.

وتلقت قطر تعازي من تركيا ودول إسلامية وعربية، وأعلنت دول عدة الحداد وتنكيس الأعلام.

وتولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حكم قطر عام 1995، قبل أن يسلم السلطة في 25 يونيو/ حزيران 2013 إلى ولي عهده آنذاك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.