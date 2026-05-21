الدفاع التونسية تشدد على حياد الجيش وترفض الزج به في "التجاذبات" ردا على ما وصفته الوزارة بـ"تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها"، دون توضيح الجهات المقصودة بالوقوف وراء ذلك

تونس/ عادل الثابتي، مروى الساحلي/ الأناضول

شددت وزارة الدفاع التونسية، الخميس، على التزام المؤسسة العسكرية بالحياد واحترام قوانين الدولة، في ظل ما قالت إنها "محاولات متكررة للزج بها وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات".

وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، قالت الوزارة، إن "الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والتراتيب العسكرية".

وأضافت أن ذلك يأتي ردا على ما وصفته بـ"تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات، والتشكيك في حيادها واستقلاليتها".



ولم يوضح الجيش في البيان الجهات المقصودة بالوقوف وراء تلك المحاولات.

لكن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي دعا، في 12 مايو/ أيار الجاري، الجيش إلى القيام بـ"دوره التاريخي في حماية سيادة الدولة وكرامتها"، معتبرا أنها "مهددة في ظل السياسات الراهنة".

وقال المرزوقي، في خطاب مصور وجهه إلى الشعب ونشره على صفحته بمنصة "فيسبوك"، إن تونس مقبلة على عدة سيناريوهات ستحدد مستقبل الأوضاع في البلاد، تشمل بقاء الرئيس قيس سعيد في السلطة وتمديد عهدته عبر "انتخابات مغشوشة"، وفق ادعائه.

وتحدث عن سيناريو آخر سماه "البوعزيزي 2"، ويتمثل في عودة تحركات شعبية واسعة ومنظمة لاستعادة المسار الديمقراطي، وفق تعبيره.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية على تصريحات المرزوقي.