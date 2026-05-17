الدفاعات الإماراتية تتعامل مع 3 مسيرات دخلت من جهة الغرب

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأحد، التعامل مع 3 مسيرات دخلت البلاد من جهة الغرب، وأسفرت إحداها عن إصابة مولد كهربائي بمحيط محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي.



وذكرت الوزارة، في بيان، أن الدفاعات الجوية الإماراتية "تعاملت مع 3 طائرات مسيّرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية، حيث تم التعامل بنجاح مع اثنتين، فيما أصابت الثالثة مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة" غربي البلاد.



وأضافت الوزارة بأن "التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاعتداءات، موضحة أنه سيتم الكشف عن المستجدات بعد انتهاء التحقيقات.



وأكدت وزارة الدفاع أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".



ويأتي ذلك عقب إعلان المكتب الإعلامي في أبوظبي تعامل الجهات المختصة مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.



وأوضح المكتب أن الحريق "ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة (لم يحدد مصدرها) دون تسجيل أي إصابات ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية".

وكانت الإمارات ودول عربية أخرى تعرضت لهجمات إيرانية في إطار رد طهران العسكري على العدوان الذي شنته عليها تل أبيب وواشنطن منذ 28 فبراير/ شباط الماضي.

وقالت إيران حينها إنها استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، لكن بعض هجماتها أصابت أهدافا مدنية وأسفرت عن قتلى وجرحى، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.

وحتى بعد بدء سريان الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، تعرضت الإمارات أكثر من مرة لهجمات بصواريخ ومسيرات، قالت إنها أُطلقت من إيران، بينما نفت الأخيرة ذلك.