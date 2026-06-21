أكدا أهمية دعم الاستقرار وتوحيد المؤسسات الوطنية، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية..

الدبيبة ورئيس المخابرات المصرية يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا أكدا أهمية دعم الاستقرار وتوحيد المؤسسات الوطنية، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية..

معتز ونيس / الأناضول



بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع، رشاد والوفد المرافق له، "في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين"، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية.



وبحث الجانبان، وفق البيان، "آفاق تطوير التعاون المشترك بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين".

كما تناولا مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، مؤكدين "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويعزز جهود توحيد المؤسسات الوطنية وترسيخ المسار السياسي السلمي".

وتشهد ليبيا انقساما سياسيا بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة في طرابلس (غرب) والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في بنغازي (شرق) .

والخميس، أعلنت قيادة قوات الجيش في شرق ليبيا، استعدادها للانخراط في مفاوضات بشأن "مبادرة أمريكية" لتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد، واعتبرت أنها "قد تمثل مدخلا للحل السياسي وإنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات".

في المقابل، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رفضهما المبادرة الأمريكية، وفق بيانات سابقة.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة تكالة ورئيس المجلس الرئاسي المنفي، الخميس، في بيان مشترك، الاتفاق على خريطة طريق جديدة تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل فبراير/ شباط 2027، وتشكيل لجنة عليا للإشراف عليها.

وتقود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهودا للتوصل إلى تسوية سياسية تفضي إلى انتخابات تنهي حالة الانقسام في البلاد.