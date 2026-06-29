وزارة الداخلية قالت إن الموقوف خدم في صفوف الفرقة الرابعة بالجيش إبان نظام الأسد، ثم انضم بعد إسقاطه إلى عصابة مسلحة نفذت عمليات سطو..

الداخلية السورية تعلن القبض على متهم بانتهاكات وعمليات سطو مسلح وزارة الداخلية قالت إن الموقوف خدم في صفوف الفرقة الرابعة بالجيش إبان نظام الأسد، ثم انضم بعد إسقاطه إلى عصابة مسلحة نفذت عمليات سطو..

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الاثنين، القبض على المدعو عدنان رياض حمادة، لتورطه في ارتكاب انتهاكات وعمليات سطو مسلح خلال فترة النظام المخلوع.

وقالت الوزارة في بيان إن قوى الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق تمكنت من نصب كمين محكم أفضى إلى إلقاء القبض على حمادة، الملقب بـ"ابن البيك".

وأضافت أن العملية جاءت "بعد رصد ومتابعة دقيقة، وبناءً على معلومات استخباراتية تقاطعت حول مكان تواجده".

وأشارت إلى أن سجلات التحقيق أظهرت أن الموقوف "عمل في صفوف الفرقة الرابعة بجيش النظام المخلوع، وارتكب انتهاكات بحق المدنيين منذ معارك الغوطة وحتى معارك التحرير، حيث تسبب في اعتقال عدد من المواطنين"، وفق البيان.

وبينت الوزارة أنه "انخرط بعد التحرير في صفوف عصابة مسلحة امتهنت السطو والسرقة بقوة السلاح، قبل أن يتوارى عن الأنظار".

وأوضحت أنه تمت إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وفق الأصول.

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة عناصر النظام السابق المتهمين بارتكاب جرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة بين عامي 2011 و2024.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تمكنت فصائل الثورة السورية من دخول العاصمة دمشق، معلنة إسقاط نظام بشار الأسد (2000–2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ الأسد (1971–2000).

ويرى سوريون أن سقوط النظام شكّل نهاية حقبة طويلة من القمع، تخللتها انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال سنوات الثورة الممتدة 14 عاماً.