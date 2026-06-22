الوزارة أعلنت توقيف "أبو علاء جوية" وهو لقب "أسامة محمود حمودة" المساعد الأول في جهاز مخابرات النظام المخلوع والمتورط بانتهاكات جسيمة..

الداخلية السورية: إحباط محاولة هروب مسؤول سابق بالمخابرات الوزارة أعلنت توقيف "أبو علاء جوية" وهو لقب "أسامة محمود حمودة" المساعد الأول في جهاز مخابرات النظام المخلوع والمتورط بانتهاكات جسيمة..

ليث الجنيدي / الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية السورية، إحباط هروب المساعد أول في أجهزة مخابرات النظام المخلوع، أسامة محمود حمودة، الملقب بـ"أبو علاء جوية"، إلى خارج البلاد.

وقالت في بيان الاثنين إن "وحدات وزارة الداخلية تمكنت من توقيف المساعد أول في أجهزة مخابرات النظام البائد أسامة محمود حمودة، الملقب بأبو علاء جوية، إثر إحباط محاولة هروبه خارج البلاد".

وأضافت أنه "يُظهر سجل الموقوف تورطه في انتهاكات جسيمة، أبرزها تزعم مجموعات نفذت اعتقالات تعسفية تسببت في زجّ العديد من المدنيين في المعتقلات، وإعداد ورفع تقارير أمنية كيدية، وتورطه في عمليات ابتزاز مالي واسعة طالت المواطنين".

وتابعت الوزارة: "وتستمر التحقيقات مع الموقوف لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، تمهيداً لتقديمه إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل".

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة عناصر النظام السابق المتهمين بارتكاب جرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة بين 2011 و2024.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون بقيادة أحمد الشرع من الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ.

ويرى سوريون أن سقوط نظام الأسد شكّل نهاية حقبة طويلة من القمع، تخللتها انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال سنوات الثورة الممتدة لـ14 عاما.

