الخطوط الجوية اليمنية تعلن تقليل وزن الأمتعة جراء شح الوقود متحدث الشركة باسم الشعبي دعا المسافرين "إلى تقدير الظروف الاستثنائية" جراء تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

اليمن / الأناضول

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، الجمعة، تقليل وزن الأمتعة المنقولة عبر طائراتها بسبب شح الوقود وارتفاع أسعاره عالميا، جراء تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

أفاد بذلك متحدث الخطوط الجوية اليمنية حاتم الشعبي، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وأوضح الشعبي أن "شح الوقود دفع الخطوط الجوية اليمنية إلى تخفيف الأوزان على متن الرحلات والتزوّد بكميات وقود تكفي للذهاب والعودة مع هامش أمان، بخلاف ما كان معمولاً به سابقاً".

وأضاف أن هذا الإجراء انعكس على أوزان الأمتعة، ما استدعى تقليلها "مؤقتا"، دون أن يوضح حجم التخفيض أو الأوزان الجديدة المعتمدة.

ولفت إلى "الارتفاع الكبير الذي يشهده قطاع الطيران عالميا في تكاليف التشغيل ابتداءً من رسوم الخدمات الأرضية والمناولة وصولا إلى أسعار الوقود".

وذكر أنه "رغم ذلك حافظت الخطوط الجوية اليمنية على أسعارها واستمرت في تسيير رحلاتها إلى مختلف الوجهات التي تُشغّلها ولم تتوقف إلا عن تلك التي أُغلقت مطاراتها نتيجة ظروف المنطقة".

ودعا الشعبي المسافرين "إلى تقدير الظروف الاستثنائية التي تعمل بها الشركة والالتزام بالأوزان المحددة في التذاكر وأحجام القطع المسموح بها، مشددا على أن الجهود مستمرة لتجاوز هذه الظروف في أقرب وقت".

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.

وردا على العدوان، أعلنت إيران في 2 مارس/ آذار الماضي تقييد الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يمر منه قبل الحرب 20 بالمئة من صادرات النفط العالمية.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، لكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

وتخيم على الأسواق العالمية مخاوف من استمرار الوضع الراهن في مضيق هرمز أو انهيار الهدنة واستئناف الحرب، وسط جمود بمسار المفاوضات.