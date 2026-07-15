"الحوثي": مطار صنعاء عاد للخدمة بشكل كامل بعد إصلاح أضرار الغارات تصريحات لعضو المكتب السياسي للجماعة علي العماد عقب تحذير مجلس الدفاع الوطني اليمني للحوثيين بأنه سيتعامل "بحزم كامل" مع أي انتهاك جديد لسيادة البلاد..

اليمن/ الأناضول

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، عودة مطار صنعاء الدولي إلى الخدمة الملاحية الجوية "بشكل كامل"، عقب إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء استهدافه مطلع الأسبوع الجاري.

جاء ذلك في تصريحات لوزير النقل والأشغال العامة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، محمد قحيم، نشرتها وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للجماعة.

وقال قحيم، إن "مطار صنعاء الدولي عاد إلى الخدمة الملاحية الجوية بشكل كامل، عقب الانتهاء من إصلاح الأضرار الناجمة عن الغارات الجوية الأخيرة التي استهدفته".

وأوضح أن أعمال التأهيل شملت مدرجي هبوط وإقلاع الطائرات.

ويأتي الإعلان بعد ساعات من تأكيد جماعة الحوثي أنها تعمل على إعادة تأهيل المطار وتتمسك باستمرار تشغيل الرحلات الجوية منه، وفق تصريحات عضو المكتب السياسي للجماعة علي العماد، نشرها موقع "المسيرة نت" الناطق باسم الحوثيين.

وقال العماد، إن مؤسسات الحوثيين "تعمل حالياً على إعادة تأهيل مطار صنعاء واستمرار استقبال الرحلات"، مؤكداً أن "حركة الطيران ستستمر".

كما اعتبر أن "معركة فك الحصار عن اليمن تمثل مسؤولية وطنية وواجباً لا يمكن التراجع عنه"، مضيفاً أن أي "تعنت جديد سيقابله رد أشد".

وتأتي هذه التطورات عقب توتر شهدته حركة الطيران في مطار صنعاء، إثر إعلان الحكومة اليمنية، الاثنين، أن قواتها قصفت مدرج المطار لمنع هبوط طائرة إيرانية، معتبرة أن ذلك جاء رداً على انتهاك سيادة البلاد.

والثلاثاء، أعلن مجلس الدفاع الوطني اليمني، أن قيادة الدولة ستتعامل "بحزم كامل" مع أي انتهاك جديد لسيادة البلاد، مؤكداً منع أي رحلات إلى مطار صنعاء لا تحظى بتصريح من السلطات المعترف بها دولياً.

والاثنين، هبطت الطائرة الإيرانية في مطار الحديدة غربي اليمن، بينما اتهمت جماعة الحوثي السعودية باستهداف مطار صنعاء، معتبرة أن ذلك يمثل إنهاءً لخفض التصعيد، دون صدور تعليق فوري من الرياض.

كما أعلنت الجماعة استهداف مطار أبها السعودي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، في حين أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صواريخ أطلقتها الجماعة باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

ويخضع مطار صنعاء الدولي، الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، لقيود على حركة الطيران منذ سنوات بسبب النزاع في اليمن.

وسبق أن أدانت الحكومة اليمنية إرسال إيران طائرة إلى صنعاء في 3 يوليو/تموز 2026، وقالت إن هدفها "نقل وفد حوثي إلى طهران".

وكانت تلك أول رحلة إيرانية معلنة تصل إلى مطار صنعاء منذ نحو عشر سنوات، بحسب وسائل إعلام يمنية، فيما لم تصدر طهران تعليقًا على ذلك.

وفي 3 يوليو/تموز الجاري، ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن وفدًا من الجماعة توجه إلى إيران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، الذي قُتل في غارة أمريكية إسرائيلية يوم 28 فبراير/شباط 2026.