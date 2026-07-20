ردا على ما تقول الجماعة إنه حصار تفرضه الرياض، فيما لم تعقب الرياض على الفور..

"الحوثي" تعلن "حظر الملاحة البحرية" على السعودية ردا على ما تقول الجماعة إنه حصار تفرضه الرياض، فيما لم تعقب الرياض على الفور..

إسطنبول / الأناضول

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، "حظر الملاحة البحرية" على السعودية، ردا على ما تقول إنه حصار تفرضه الرياض.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان مصور: "تعلن القوات المسلحة اليمنية"، في إشارة إلى قوات الجماعة، "حظر الملاحة البحرية على السعودية وفق معادلة الحصار بالحصار".

وأضاف أن الحظر "سيدخل حيز التنفيذ منذ لحظة إعلان هذا البيان"، بحسب قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الجماعة.

وتحدث عما قال إنه "حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وتثبيت هذه المعادلة".

وأفاد "سريع" بأن قوات الجماعة "تؤكد جاهزيتها الكاملة لجميع الخيارات".

وشدد على أن أي تصعيد سعودي شامل "سنواجهه بتصعيد شامل وقاس".

ودعا إلى "مواصلة التعبئة العامة والنفير العام، والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات، وإسناد الجبهات بالمقاتلين".

وحتى الساعة 13:30 (ت.غ)، لم تعقب السلطات السعودية على بيان جماعة الحوثي.

ورغم مواجهات متقطعة يشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة في حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين قوات الحكومة المدعومة بتحالف تقوده الجارة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وفي 13 يوليو/ تموز الجاري أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن قواتها استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، فيما اتهمت جماعة الحوثي السعودية بشن الهجوم، واعتبرت أنه يعني انتهاء خفض التصعيد.

وتجددت خلال الأيام الأخيرة مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظات عدة، بينها الجوف والضالع وتعز، وسط وعيد متبادل بين الطرفين، في بلد يواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.