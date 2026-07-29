"الحوثي" تدعي إسقاط مسيرة سعودية في أجواء صعدة شمالي اليمن حسب المتحدث العسكري للجماعة يحيي سريع، دون تعليق سعودي..

اليمن/ الأناضول

ادعت جماعة الحوثي، الأربعاء، إسقاط طائرة مسيّرة سعودية في أجواء محافظة صعدة شمال غربي اليمن.

جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، نشرته وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين.

وقال سريع إن قوات الجماعة "تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة".

وأضاف أن إسقاط الطائرة جرى فجر الثلاثاء باستخدام "سلاح مناسب"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأشار إلى أن قوات الجماعة "ستواصل حماية سيادة البلاد، ومن حقها المشروع الرد على أي انتهاك"، وفق تعبيره.

ولم يصدر تعليق فوري من السعودية بشأن الادعاء الحوثي.

وتعد محافظة صعدة المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، وتقع على الحدود الجنوبية مع السعودية.

وكانت الجماعة أعلنت، الاثنين، استهداف نقاط مرتبطة بإمداد ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى محافظة ينبع غربي المملكة بطائرات مسيّرة، وقالت إن ذلك جاء ردًا على اختراق طائرات مسيّرة سعودية الأجواء اليمنية.

كما أعلنت، في 23 يوليو/تموز الجاري، استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مؤكدة اندلاع حريق فيهما.

وعقب ذلك بساعات، أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بتعرض سفينة مملوكة للمملكة للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها دون وقوع إصابات، كما أعلنت في اليوم التالي تعرض سفينة سعودية أخرى لأضرار طفيفة في هيكلها جراء استهدافها في البحر الأحمر.

وسبق تلك الهجمات إعلان الحوثيين، في 20 يوليو/تموز، فرض "حظر ملاحة بحرية" على السعودية، ردًا على ما قالت الجماعة إنه حصار تفرضه الرياض على المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن.

وفي 25 يوليو/تموز، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، وللمرة الأولى منذ عام 2022، تنفيذ غارات على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة وجزيرة كمران غربي اليمن، فيما أعلنت الجماعة، في اليوم ذاته، استهداف مواقع ومنشآت داخل السعودية بطائرات مسيّرة.

وتدعم السعودية الحكومة اليمنية من خلال قيادتها تحالف دعم الشرعية، فيما تتهم الرياض وحلفاؤها إيران بدعم جماعة الحوثي.