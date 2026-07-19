أعلنت الحكومة اليمنية منع طائرة إيرانية من استكمال رحلتها إلى مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، وأكدت تمسكها بقرار منع أي رحلات لا تحصل على التصاريح المعتمدة منها.

الحكومة اليمنية: منع طائرة إيرانية من الهبوط بمطار صنعاء أعلنت الحكومة اليمنية منع طائرة إيرانية من استكمال رحلتها إلى مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، وأكدت تمسكها بقرار منع أي رحلات لا تحصل على التصاريح المعتمدة منها.

عدن/ محمد السامعي/ الأناضول

- حسب تصريحات لوزير النقل محسن العمري نقلها التلفزيون الرسمي

- الحادثة تأتي عقب أسبوع من منع طائرة إيرانية أخرى من الهبوط في المطار الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي

أعلنت الحكومة اليمنية منع طائرة إيرانية من استكمال رحلتها إلى مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، وأكدت تمسكها بقرار منع أي رحلات لا تحصل على التصاريح المعتمدة منها.

ونقلت قناة "اليمن" الفضائية الحكومية، مساء السبت، عن وزير النقل محسن العمري، قوله إن السلطات المختصة "منعت طائرة تابعة لشركة ماهان الإيرانية من استكمال رحلتها إلى صنعاء وألزمتها بالعودة من الأجواء العمانية قبل وصولها إلى العاصمة اليمنية".

وأوضح أن القرار جاء "لعدم مرور الرحلة عبر القنوات والإجراءات الرسمية المعتمدة"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

كما لم تعلق جماعة الحوثي أو السلطات الإيرانية فورا على تصريحات الوزير اليمني.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الحكومة اليمنية منع طائرة إيرانية أخرى من الهبوط في مطار صنعاء، في إطار تشديدها على عدم السماح لأي طائرة بدخول الأجواء أو المطارات اليمنية دون الحصول على التصاريح اللازمة من السلطات الشرعية.

وتأتي هذه التطورات على خلفية أزمة متصاعدة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران بشأن رحلات شركة ماهان.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية كانت قادمة من طهران.

وفي المقابل، أفاد وزير النقل في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، محمد عياش، بـ"هبوط الطائرة الإيرانية في أرض الوطن"، وفق ما نقلته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.

وأضاف أن الطائرة كانت تقل "عددا من المرضى والعالقين برفقة الوفد الرسمي" للحوثيين المشارك في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي الذي قُتل في غارة أمريكية إسرائيلية يوم 28 فبراير/ شباط 2026.

ولم يحدد عياش موقع هبوط الطائرة، إلا أن ناشطين مقربين من الجماعة تداولوا عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية مقاطع فيديو قالوا إنها توثق هبوط الطائرة في مطار الحديدة غربي اليمن ونزول ركاب منها.

وعقب الحادثة، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أن بلاده لن تسمح بانتهاك أجوائها أو فرض أمر واقع في مطار صنعاء أو أي مطار آخر، معلنا توجيهاته بعدم توسيع المواجهة تجنبا لجرّ اليمن إلى صراع إقليمي.

وفي 3 يوليو/ تموز الجاري، أدانت الحكومة اليمنية ما قالت إنه إرسال إيران طائرة "ماهان" إلى صنعاء لنقل وفد حوثي من العاصمة اليمنية إلى طهران، معتبرة الخطوة مخالفة للإجراءات المعتمدة.

وكانت تلك أول رحلة إيرانية معلنة تصل إلى مطار صنعاء منذ نحو عشر سنوات، بحسب وسائل إعلام يمنية.