الحكومة الفلسطينية تحذر من "التدهور الخطير والمتسارع" في غزة عبر بيان لمجلس الوزراء الفلسطيني طالب فيه الوسطاء بالضغط على إسرائيل لفتح المعابر..

رام الله/ الأناضول

حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، من التدهور "الخطير والمُتسارع" للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، جراء "التقليص المُتعمد" لإدخال المساعدات الغذائية، والقيود التي تفرضها إسرائيل على دخول الوقود والمستلزمات الطبية.

وقال المجلس في بيان، وصل الأناضول، إن "استمرار القصف وعمليات النزوح القسري المتواصلة يدفعان آلاف العائلات الفلسطينية إلى النزوح في ظروف قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة".

وأشار إلى أن معظم سكان القطاع يعيشون أوضاعًا إنسانية ومعيشية كارثية داخل مواقع إيواء مكتظة لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.

وطالبت الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الوسيطة والضامنة بالضغط على إسرائيل، لفتح المعابر بشكل كامل ومستدام، ووقف سياسة التجويع والنزوح القسري بحق الفلسطينيين في القطاع.

وتحاصر تل أبيب قطاع غزة منذ 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وجرى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، وخلفت ما يزيد على 72 ألف قتيل وأكثر من 172 ألف جريح فلسطيني.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل الإبادة بحصار وقصف يومي يُسفر عن قتلى وجرحى، كما تمنع إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل المجهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع كارثية.

على صعيد آخر، تطرق بيان الحكومة الفلسطينية، لتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنها شهدت خلال الأيام الخمسة الماضية 42 اعتداءً استهدفت 12 قرية فلسطينية.

وتضمَّنَت تلك الاعتداءات، وفق البيان، إشعال الحرائق وتخريب الممتلكات وإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي جوريش جنوب محافظة نابلس (شمال).

وتزامنًا مع ذلك، نفذت السلطات الإسرائيلية، خلال تلك الفترة، 5 عمليات هدم شملت 10 منشآت فلسطينية، إلى جانب أوامر عسكرية بمصادرة أراض جديدة.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذت السلطات الإسرائيلية خلال أبريل/ نيسان الماضي في الضفة 37 عملية هدم طالت 78 منشأة، بينها 37 منزلا مأهولا، إضافة إلى إخطار 21 منشأة بالهدم.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها حملات دهم واعتقال منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك الحين، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن مقتل 1162 فلسطينيا، وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.