الحج.. أدعية وتلبيات في عرفة وترقب لخطبة الركن الأعظم التي سيلقيها الشيخ علي الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي، من مسجد نمرة

إسطنبول / الأناضول

تتواصل الأدعية والتلبيات، الثلاثاء في مشعر عرفة غربي السعودية، حيث يقف أكثر من 1.5 مليون حاج على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، وسط أجواء إيمانية يترقب خلالها الحجاج خطبة اليوم.

وأظهر بث لقناة الإخبارية السعودية، حشود الحجاج وهم يرفعون أيديهم تضرعًا لله عند جبل عرفات، فيما تتردد التلبية في أرجاء المشعر: "لبيك اللهم لبيك".

وأعلنت وزارة الحج السعودية، في بيان، "اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات"، دون ذكر عددهم.

فيما أفادت قناة "الإخبارية" بأن حجاج بيت الله الحرام بدأوا يتوافدون إلى مسجد نمرة استعدادًا لخطبة عرفة وصلاتي الظهر والعصر.

ومع دخول وقت الظهر، بدأت خطبة يوم عرفة التي تتناول التوجيه والإرشاد والتذكير بفضائل هذا اليوم العظيم، ثم يؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا اقتداءً بسنة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

ويلقي الخطبة الشيخ علي الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي، من مسجد نمرة، بعد تكليفه بها من رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويُعد الحذيفي أحد أقدم وأبرز أئمة وخطباء العالم الإسلامي، وعميد أئمة المسجد النبوي، كما يُنظر إليه بوصفه إحدى أبرز مرجعيات إجازات القراءات، لما عُرف عنه من رسوخ علمي ومكانة رفيعة في علوم القرآن والحديث والفقه، بحسب إعلام سعودي.

ويأتي تكليف الحذيفي بإلقاء خطبة يوم عرفة لعام 1447هـ/ 2026 م ليكون الخطيب السابع عشر لخطبة عرفة في العهد السعودي، وكان الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد قد ألقى خطبة يوم عرفة لموسم حج 1446هـ من مسجد نمرة.

وبعد ذلك يواصل ضيوف الرحمن يومهم بالإكثار من الدعاء والتهليل والتكبير والاستغفار.

ومع غروب شمس الثلاثاء، تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، ثم يبيتون ليلتهم في أجواء إيمانية عامرة بالذكر والشكر لله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء هذا الركن العظيم.

وكانت مناسك الحج قد انطلقت الاثنين من مشعر منى، مع اكتمال تفويج الحجاج إلى عرفات الثلاثاء.

وفي 22 مايو/ أيار الجاري، أعلنت السعودية وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة، وفي الموسم الماضي، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجًا من الداخل والخارج، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في 2024.