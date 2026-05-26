الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

إسطنبول / الأناضول

بدأ حجاج بيت الله الحرام، مع شروق الثلاثاء، المصادف التاسع من ذي الحجة لعام 1447 للهجرية، بالتوجه إلى صعيد عرفات، لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف في جبل عرفات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "مع إشراقة صباح هذا اليوم الثلاثاء، التاسع من ذي الحجة لعام 1447هـ، بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر، تملؤهم مشاعر الخشوع والسكينة، وتغمرهم العناية الإلهية، وهم يلهجون بالدعاء والتلبية، سائلين المولى عزّ وجل أن يمنّ عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار".

وأفادت بأن "قوافل الحجيج واكبتها خلال توجهها إلى مشعر عرفات متابعة أمنية دقيقة من مختلف القطاعات، حيث انتشر أفراد الأمن على طرق المركبات ومسارات المشاة لتنظيم الحشود وفق خطط التصعيد والتفويج المعتمدة، مع الحرص على إرشاد الحجاج وضمان سلامتهم".

ولفتت إلى أنه "في ظل جاهزية تامة من جميع القطاعات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، تم توفير كافة الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية في أرجاء المشعر كافة، تلبيةً لاحتياجات الحجاج الذين توافدوا من شتى بقاع الأرض لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، حامدين الله تعالى على ما هداهم إليه".

وذكرت "واس" أنها "رصدت في المشاعر المقدسة انسيابية الحركة المرورية أثناء انتقال جموع الحجيج من مِنى إلى عرفات".

وبينت أن "الحجاج يؤدون اليوم صلاتَي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة؛ اقتداءً بسنة المصطفى (الرسول محمد) - صلى الله عليه وسلم - القائل: "خذوا عني مناسككم".

وأشارت إلى أنه "مع غروب شمس هذا اليوم، تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، حيث يؤدون فيها صلاتي المغرب والعشاء، ويبيتون ليلتهم حتى فجر يوم غدٍ العاشر من ذي الحجة؛ تأسّيًا بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي بات فيها وصلى الفجر".