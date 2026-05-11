الجيش اليمني يستعيد السيطرة على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج إحدى أكبر القواعد العسكرية في البلاد وكانت تخضع منذ سنوات لسيطرة عناصر موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حسب قناة سبأ الفضائية الرسمية..

اليمن /الأناضول

استعاد الجيش اليمني السيطرة على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، إحدى أكبر القواعد العسكرية في البلاد، بعد 7 سنوات من سيطرة عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل عليها.

جاء ذلك وفق خبر أوردته قناة سبأ الفضائية الحكومية، في وقت متأخر من مساء الأحد، تابعه مراسل الأناضول.

وذكرت القناة أن "القيادة الجديدة للمنطقة العسكرية الرابعة ممثلة بقائدها اللواء حمدي شكري وأركان وعمليات المنطقة، تسلمت قاعدة العند الجوية الاستراتيجية بعد سنوات من سيطرة تشكيلات مسلحة تابعة للانتقالي المنحل"، دون تفاصيل أكثر.

وقاعدة العند تعد من أكبر القواعد العسكرية باليمن، وسيطرت عليها عام 2019 قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حسب إعلام محلي.

والثلاثاء، تسلم حمدي شكري مهامه قائدا للمنطقة العسكرية الرابعة إحدى أهم المناطق العسكرية الحيوية في اليمن، بعد أيام من تعيينه بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.



وتعد المنطقة العسكرية الرابعة واحدة من أهم المناطق العسكرية في اليمن، ويشمل محور عملياتها 5 محافظات في جنوب وجنوب غربي البلاد، وهي عدن وتعز وأبْيَن ولحج والضالع.

وجاء تعيين شكري خلفا لقائد المنطقة العسكرية السابق فضل حسن الذي أعلن مواقف داعمة للمجلس الانتقالي الجنوبي في أكثر من مناسبة.



وفي 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن المجلس الانتقالي حل نفسه وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية وإلغاء مكاتبه في الداخل والخارج.

وصدر هذا الإعلان بتأييد الغالبية العظمى لقيادات الانتقالي، لكن رئيسه عيدروس الزبيدي وبعض العناصر رفضت حل المجلس واستمرت في الدعوة للتظاهر بين فترة وأخرى تعبيرا عن التمسك بالمجلس وأهدافه.