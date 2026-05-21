الجيش اللبناني ينفي اعتماد "توزيع طائفي" لوفده المفاوض مع إسرائيل أوضح أن الوفد المشارك على اختلاف تركيبته يبقى ملتزما بالثوابت الوطنية والضباط المكلفين بالمهمة يمثّلون الوطن وهم ملتزمون بعقيدة الجيش

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

أعلن الجيش اللبناني، الخميس، أنه سيرسل وفدا عسكريا إلى واشنطن للمشاركة في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، تنطلق في مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في 29 مايو/ أيار الجاري، نافيا صحة أنباء متداولة بشأن "توزيع طائفي" لأعضاء الوفد.

وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن "ما يجري تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوفد العسكري اللبناني المقرر مشاركته في المفاوضات في البنتاغون لناحية التوزيع الطائفي للضباط أعضاء الوفد، لا يمت إلى مبادئ المؤسسة العسكرية بصلة".

وأضاف البيان، أن "الوفد المشارك، على اختلاف تركيبته، يبقى ملتزما بالثوابت الوطنية، وأن الضباط المكلفين بالمهمة يمثلون الوطن وهم ملتزمون بعقيدة الجيش".

وأكد أن "عناصر المؤسسة العسكرية ينفذون قرارات القيادة انطلاقا من التزامهم بالواجب الوطني".

وفي وقت سابق الخميس، ذكر موقع "أساس ميديا" اللبناني أن من بين الأعضاء الثابتين في الوفد؛ الملحق العسكري اللبناني لدى واشنطن العميد أوليفر حاكمة، ونائب رئيس الأركان للتخطيط جورج صقر، مشيرا إلى أن الوفد سيضم ضباط اختصاص آخرين "ليس من بينهم أي ضابط شيعي".

كما أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، الثلاثاء، بأن قيادة الجيش بدأت التحضير للوفد بإشراف الرئيس جوزاف عون، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.

وقالت الصحيفة إنه "لم يعرف بعد إذا كان الوفد سيضم ضابطا شيعيا، وقد ينسحب الاعتذار عن المشاركة على رفاق لهم من طوائف أخرى، مع التذكير بأن ضباطا شيعة شاركوا في مفاوضات 17 أيار 1983".

ومن المقرر أن ينعقد في مقر البنتاغون بواشنطن، في 29 مايو الجاري، اجتماع أمني بين وفدي الجيشين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، استباقا لجولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في 2 و3 يونيو/ حزيران المقبل.

وفي السياق ذاته، استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، الخميس، رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم، حيث بحث الجانبان "الخطوات التحضيرية لجولة المفاوضات المقبلة"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وسبق أن عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي 3 جولات محادثات بالعاصمة الأمريكية في 14 و23 أبريل/ نيسان الماضي، والأخيرة في 14 و15 مايو الجاري، في إطار مسار تفاوضي ترعاه واشنطن.

وتشن إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار 2026، هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 2988 شخصا وإصابة 9 آلاف و210 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وبعضها الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.