العملية تخللها إطلاق نار وأسفرت عن توقيف شخصين وضبط 60 كيلوغراما من معجون الحشيش، بحسب بيان للجيش..

الجيش اللبناني يضبط مليون حبة كبتاغون وسط البلاد العملية تخللها إطلاق نار وأسفرت عن توقيف شخصين وضبط 60 كيلوغراما من معجون الحشيش، بحسب بيان للجيش..

بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول



ضبط الجيش اللبناني، الأحد، نحو مليون حبة كبتاغون و60 كيلوغراما من معجون الحشيش، خلال عملية أمنية وسط البلاد.

وقالت قيادة الجيش في بيان، إن دورية تابعة لمديرية المخابرات أوقفت، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، مواطنين اثنين في منطقة ذوق مصبح بقضاء كسروان، لاتجارهما بالمخدرات وترويجهما عملة مزورة.

وأضافت أن أحدهما بادر خلال عملية التوقيف إلى إطلاق النار على عناصر الدورية، فردوا بالمثل، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى مستشفى.

وأشارت إلى أن الدورية ضبطت خلال العملية نحو مليون حبة كبتاغون، و60 كيلوغراما من معجون الحشيش، وسلاحا حربيا وقنبلة يدوية، إضافة إلى مبلغ من العملة المزورة.

وتكثف السلطات اللبنانية حملاتها لمكافحة تصنيع المخدرات وتهريبها، إذ فكك الجيش في يوليو/ تموز 2025 أحد أكبر معامل إنتاج الكبتاغون في بلدة اليمونة بمحافظة بعلبك الهرمل، كما ضبط في ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه نحو 1.5 مليون حبة معدة للتهريب خارج البلاد.

