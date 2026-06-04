الجيش اللبناني يدخل بلدة دبين إثر انسحاب إسرائيل ويعيد فتح طريقا

[1/21] بدأ الجيش اللبناني، الخميس، انتشارا تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة".

[2/21] بدأ الجيش اللبناني، الخميس، انتشارا تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة".

[3/21] بدأ الجيش اللبناني، الخميس، انتشارا تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة".

[4/21] بدأ الجيش اللبناني، الخميس، انتشارا تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة".

[5/21] بدأ الجيش اللبناني، الخميس، انتشارا تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة".

[6/21] بدأ الجيش اللبناني، الخميس، انتشارا تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة".

[7/21] بدأ الجيش اللبناني، الخميس، انتشارا تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة".

[8/21] بدأ الجيش اللبناني، الخميس، انتشارا تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة".

[9/21] بدأ الجيش اللبناني، الخميس، انتشارا تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة".

[10/21] بدأ الجيش اللبناني، الخميس، انتشارا تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة".

[11/21] بدأ الجيش اللبناني، الخميس، انتشارا تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة".

[12/21] بدأ الجيش اللبناني، الخميس، انتشارا تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة".

[13/21] بدأ الجيش اللبناني، الخميس، انتشارا تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة".

[14/21] بدأ الجيش اللبناني، الخميس، انتشارا تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة".

[15/21] بدأ الجيش اللبناني، الخميس، انتشارا تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة".

[16/21] بدأ الجيش اللبناني، الخميس، انتشارا تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة".

[17/21] بدأ الجيش اللبناني، الخميس، انتشارا تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة".

[18/21] بدأ الجيش اللبناني، الخميس، انتشارا تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة".

[19/21] بدأ الجيش اللبناني، الخميس، انتشارا تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة".

[20/21] بدأ الجيش اللبناني، الخميس، انتشارا تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة".

[21/21] بدأ الجيش اللبناني، الخميس، انتشارا تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة".