الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في بلدة زوطر الغربية بالجنوب

جنوبي لبنان/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، بدء انتشار وحداته العسكرية في بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية جنوبي البلاد، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق "صيغة الإطار"، وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي الذي تم التوصل إليه في روما.

وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن الوحدات العسكرية بدأت انتشارها في البلدة صباح اليوم، استكمالًا للإجراءات الميدانية التي ينفذها الجيش في جنوب لبنان.

ودعت القيادة المواطنين إلى عدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية إلى حين استقرار الوضع الأمني، والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.

وأفاد مراسل الأناضول بأن "فوج الهندسة" في الجيش اللبناني بدأ دخول البلدة، وباشرت فرقه تنفيذ عمليات مسح ميداني لشوارع زوطر الغربية للكشف عن المتفجرات ومخلفات الجيش الإسرائيلي، تمهيدا لاستكمال انتشار الوحدات العسكرية في المنطقة.

وأشار المراسل، نقلا عن مصادر محلية، إلى أن انتشار الجيش اللبناني جاء في أعقاب انسحاب الجيش الإسرائيلي وآلياته من البلدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة الجيش تنفيذ مهماته في المناطق الجنوبية وبناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.

وتم تأسيس هذه المجموعة في يونيو/ حزيران الماضي، ضمن "صيغة الإطار"، وهي لجنة ثلاثية مشتركة تضم الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان.

وتقع بلدة زوطر جنوبي نهر الليطاني، وهي ضمن المناطق التجريبية المشمولة بالمرحلة الأولى من اتفاق "صيغة الإطار" الذي وقعته بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية في 26 يونيو/ حزيران 2026.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في مناطق تجريبية، على أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

وجاءت هذه الخطوة التنفيذية قبيل ساعات من قمة مرتقبة بين الرئيسَين اللبناني جوزاف عون والأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، عند السادسة مساء بتوقيت بيروت، وفق مصدر رسمي تحدث للأناضول السبت.

والاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية "بدء عمليات المنطقة التجريبية في قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية، وفقاً للإطار الثلاثي وتحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري للبنان".

ورغم هذه التطورات، واصل الجيش الإسرائيلي خروقاته للاتفاق ونفذ، فجر الثلاثاء، تفجيرات في محيط بلدتي بيت ياحون وكونين في جنوب لبنان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، حسب مراسل الأناضول.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف و328 شخصا وإصابة 12 ألفا و230 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ المواجهات بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.