الجيش اللبناني: إطلاق نار إسرائيلي يعرقل انتشار قواتنا في زوطر الغربية

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار قرب وحداته عند بدء انتشارها في بلدة زوطر الغربية بمحافظة النبطية جنوبي البلاد.

وقالت قيادة الجيش في بيان إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مقربة من الوحدات العسكرية"، أثناء تنفيذها عملية الانتشار في بلدة زوطر الغربية.

وأضافت أن هذا "الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية"، التي تنفذ في إطار الاتصالات والتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان "إم سي جي 4 إل".

وتأسست هذه المجموعة في يونيو/ حزيران الماضي، ضمن "صيغة الإطار"، وهي لجنة ثلاثية مشتركة تضم الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش اللبناني بدء انتشار وحداته العسكرية في بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق "صيغة الإطار"، وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي مع الولايات المتحدة وإسرائيل، الذي جرى التوصل إليه في روما.

وتقع بلدة زوطر جنوب نهر الليطاني، وهي ضمن المناطق التجريبية المشمولة بالمرحلة الأولى من "صيغة الإطار" الموقعة في 26 يونيو/ حزيران الماضي.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في مناطق تجريبية، على أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

وجاءت هذه الخطوة التنفيذية قبيل ساعات من قمة مرتقبة بين الرئيسين اللبناني جوزاف عون والأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، عند السادسة مساء بتوقيت بيروت، وفق مصدر رسمي تحدث للأناضول السبت.

والاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية "بدء عمليات المنطقة التجريبية في قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية، وفقا للإطار الثلاثي وتحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان".

ورغم هذه التطورات، واصل الجيش الإسرائيلي خروقاته للاتفاق، ونفذ فجر الثلاثاء تفجيرات في محيط بلدتي بيت ياحون وكونين، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، بحسب مراسل الأناضول.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف و328 شخصا وإصابة 12 ألفا و230 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ المواجهات بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.