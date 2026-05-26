الجيش السوداني يعلن سيطرته على 3 مناطق بولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات "الدعم السريع" والحركة الشعبية، دون تعقيب فوري منهما..

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، سيطرته على 3 مناطق بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، بعد معارك مع قوات "الدعم السريع"، والحركة الشعبية/ شمال.

وقال الجيش في بيان، إن قواته تمكنت من "تطهير مناطق "أب دقلة، وأدي واشمبو، وأم شنقر"، من قوات "الدعم السريع" وحليفتها الحركة الشعبية/ شمال.

وأضاف أن قواته تمكنت من "الاستيلاء على عدد من المركبات القتالية بحالة جيدة، إلى جانب مطاردة القوات المنسحبة حتى الحدود الدولية (مع إثيوبيا وجنوب السودان)".

وحتى الساعة 18:00 (ت.غ)، لم يصدر عن قوات "الدعم السريع" والحركة الشعبية أي تعليق بهذا الخصوص.

والأحد، علن الجيش السوداني، بسط سيطرته على منطقة البركة على تخوم مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق، بعد تكبيد "الدعم السريع" "خسائر فادحة".

كما تمكن الجيش السوداني الأسبوع الماضي، من السيطرة على منطقتي " كرن كرن" و " دوكان" بولاية النيل الأزرق.

ومنذ أشهر، تشهد ولاية النيل الأزرق، اشتباكات متصاعدة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" والحركة الشعبية/ شمال، أدت إلى نزوح آلاف الأشخاص من عدة مناطق ومدن الولاية.

ويسيطر الجيش السوداني على أجزاء واسعة من ولاية النيل الأزرق، فيما تقاتل الحركة الشعبية/شمال، الحكومة منذ 2011، للمطالبة بحكم ذاتي في ولايتي "جنوب كردفان والنيل الأزرق".

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، تخوض قوات "الدعم السريع" مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن دمج الأولى في المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.



