وتأمين طريق الصادرات الرابط بين مدينتي الأُبَيِّض وأم درمان عقب معارك مع قوات الدعم السريع التي لم تعلق فورا على ذلك...

الجيش السوداني يعلن سيطرته على منطقتين بشمال كردفان وتأمين طريق الصادرات الرابط بين مدينتي الأُبَيِّض وأم درمان عقب معارك مع قوات الدعم السريع التي لم تعلق فورا على ذلك...

عادل عبد الرحيم / الأناضول



أعلن الجيش السوداني، الأحد، بسط سيطرته على منطقتي "أم قرفة" و"جريجخ" بولاية شمال كردفان وسط البلاد، مؤكدا إحكام السيطرة على طريق الصادرات الرابط بين مدينتي الأُبَيِّض وأم درمان، عقب معارك مع قوات الدعم السريع.

وقال الجيش، في بيان، إن قواته والقوات المساندة تمكنت من "تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ" بعد عمليات عسكرية أسفرت عن تكبيد الدعم السريع "خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد"، وإجبارها على التراجع.

وأضاف أن السيطرة على المنطقتين مكنت قواته من إحكام السيطرة على طريق الصادرات "أم درمان ـ الأُبَيِّض"، مؤكدا مواصلة عملياته العسكرية لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وفي وقت سابق الأحد، أفادت مصادر للأناضول، فضلت عدم الكشف عن هويتها، بأن الجيش سيطر على منطقة جريجخ الواقعة شمالي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، بعد مواجهات مع قوات الدعم السريع.

ولم يصدر تعليق فوري من "الدعم السريع" بشأن ما أورده الجيش والمصادر السودانية.

وكان الجيش السوداني أعلن فجر الأحد سيطرته على مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان، بعد معارك مع "الدعم السريع".

كما أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، السبت، أن قوات الجيش استعادت مدينة بارا ومناطق أم قرفة وأم سيالة وجبرة الشيخ عقب عمليات عسكرية ضد "الدعم السريع".

وتكتسب مدينة بارا أهمية استراتيجية لوقوعها على الطريق الوطني الذي يربط ولايات إقليمي كردفان ودارفور بالعاصمة الخرطوم عبر مدينة أم درمان، وكانت خاضعة لسيطرة "الدعم السريع" منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وتشهد ولايات كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) منذ أكتوبر 2025 معارك متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح، وفق تقديرات أممية ودولية.