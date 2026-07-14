بعد معركة مع "قوات الدعم السريع" و"الحركة الشعبية/ شمال"، وفق بيان صدر عن الجيش..

الجيش السوداني يعلن سيطرته على منطقة "فشفون" بالنيل الأزرق بعد معركة مع "قوات الدعم السريع" و"الحركة الشعبية/ شمال"، وفق بيان صدر عن الجيش..

السودان/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلن الجيش السوداني، فجر الثلاثاء، بسط سيطرته على منطقة "فشفون" بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، بعد معركة مع "قوات الدعم السريع" و"الحركة الشعبية/ شمال" المتحالفة معها.

وقال الجيش، في بيان، إن "قوات الفرقة الرابعة مشاة، اللواء 13، تساندها قوات العمل الخاص، تمكنت من تطهير منطقة فشفون، بعد معركة فاصلة كبّدت خلالها العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

وأضاف أن القوات المسلحة تواصل "ملاحقة بقايا العدو مع امتداد عمليات التمشيط والتأمين للقضاء على المليشيا (الدعم السريع) واستئصالها تماما، وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار في كافة المواقع".

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان الجيش السوداني سيطرته على مدينة الكرمك الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق في 8 يوليو/ تموز الجاري.

ويسيطر الجيش السوداني على أجزاء واسعة من ولاية النيل الأزرق، فيما تقاتل "الحركة الشعبية/ شمال" الحكومة منذ عام 2011، للمطالبة بحكم ذاتي لإقليمي "جنوب كردفان والنيل الأزرق".

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، تحارب "الدعم السريع" الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمجها بالمؤسسة العسكرية، ما خلف إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم وفق الأمم المتحدة، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح 13 مليون شخص.

