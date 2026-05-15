بعد معارك مع قوات "الدعم السريع" و"الحركة الشعبية/ شمال" بولاية النيل الأزرق، دون تعقيب فوري منهما

الجيش السوداني يعلن سيطرته على "خور حسن" جنوب شرقي البلاد بعد معارك مع قوات "الدعم السريع" و"الحركة الشعبية/ شمال" بولاية النيل الأزرق، دون تعقيب فوري منهما

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلن الجيش السوداني، الجمعة، سيطرته على منطقة "خور حسن" بولاية النيل الأزرق (جنوب شرق)، بعد معارك مع قوات الدعم السريع، و"الحركة الشعبية/ شمال"، المتحالفة معها.

وأفاد الجيش، في بيان، بأن قوات الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش، تمكنت من تحرير منطقة حور حسن، بعد "معارك بطولية" ضد مليشيا الدعم السريع والحركة الشعبية/ شمال.

وأضاف أن "القوات المسلحة السودانية كبدت المتمردين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في طريق تطهير كامل التراب السوداني".

وتكتسب "خور حسن" أهمية جيوستراتيجية، كونها تقرب الجيش من استعادة السيطرة على مدينة الكرمك، القريبة من الحدود الإثيوبية، حيث يفصل بينهما نحو 30 كيلومترا.

ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع و"الحركة الشعبية/ شمال" حتى الساعة 16:40 ت.غ.

وفي الأشهر الأخيرة، تشهد ولاية النيل الأزرق، اشتباكات متصاعدة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" والحركة الشعبية/ شمال، أدت إلى نزوح آلاف الأشخاص من عدة مناطق ومدن الولاية.

ويسيطر الجيش السوداني على أجزاء واسعة من ولاية النيل الأزرق، فيما تقاتل الحركة الشعبية/شمال، الحكومة منذ 2011، للمطالبة بحكم ذاتي في ولايتي "جنوب كردفان والنيل الأزرق".

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، تخوض قوات الدعم السريع مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن دمج الأولى في المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.