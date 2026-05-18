الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتين بولاية النيل الأزرق

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلن الجيش السوداني، الاثنين، سيطرته على منطقتين بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد.

وقال الجيش السوداني، في بيان، إن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة "طهرت منطقتي "كرن كرن" و"دوكان" بولاية النيل الأزرق، وكبدت قوات الدعم السريع المتمردة خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات".

وأضاف البيان "يأتي هذا الانتصار في سياق ما تقوم به القوات المسلحة السودانية عبر الفرقة الرابعة مشاة ووحداتها من عمليات ونشاط ميداني لتطهير كافة الأراضي التي دنسها التمرد وتعزيز الأمن والاستقرار بالإقليم".

ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع حتى الساعة 15:20 ت.غ.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، تخوض قوات الدعم السريع مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن دمج الأولى في المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.

والجمعة، أعلن الجيش السوداني، الجمعة، سيطرته على منطقة "خور حسن" بولاية النيل الأزرق، بعد معارك مع قوات الدعم السريع، و"الحركة الشعبية/ شمال"، المتحالفة معها.

وتلك المنطقة استراتيجية كونها تقرب الجيش من استعادة السيطرة على مدينة الكرمك، القريبة من الحدود الإثيوبية، حيث يفصل بينهما نحو 30 كيلومترا.

وفي الأشهر الأخيرة، تشهد ولاية النيل الأزرق، اشتباكات متصاعدة بين الجيش السوداني من جهة وقوات "الدعم السريع" والحركة الشعبية/ شمال من جهة أخرى، أدت إلى نزوح آلاف الأشخاص من عدة مناطق ومدن بالولاية.

ويسيطر الجيش السوداني على أجزاء واسعة من ولاية النيل الأزرق، فيما تقاتل الحركة الشعبية/شمال، الحكومة منذ 2011، للمطالبة بحكم ذاتي في ولايتي "جنوب كردفان والنيل الأزرق".