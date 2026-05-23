الجيش السوداني يعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، دون تعليق فوري من أديس أبابا

عادل عبد الرحيم / الأناضول

أعلن الجيش السوداني، السبت، إسقاط طائرة مسيرة في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، قال إنها قادمة من إثيوبيا.

وأفاد في بيان، بأن قواته أسقطت "طائرة مسيرة معادية عبرت الحدود الإثيوبية"، قرب مدينة الدمازين مركز ولاية النيل الأزرق.

ولم يصدر تعقيب فوري من إثيوبيا بشأن الحادث.

وفي 5 مايو/ أيار الجاري، اتهمت الحكومة السودانية إثيوبيا بالمشاركة في الهجوم على مطار الخرطوم الدولي بطائرات مسيرة، فيما نفت أديس أبابا مشاركتها في ذلك العدوان.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت هجمات بطائرات مسيرة استهدفت ولايتي الخرطوم والجزيرة (وسط)، وأدت إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وتتهم السلطات السودانية ومنظمات وهيئات حقوقية "قوات الدعم السريع" باستهداف المنشآت المدنية، غير أن الأخيرة لا تعلق عادة على الاتهامات وتقول إنها تعمل "على حماية المدنيين".

ومنذ أبريل/ نيسان 2023 تحارب "قوات الدعم السريع" الجيش بسبب خلاف بشأن دمج الأولى في المؤسسة العسكرية، ما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.