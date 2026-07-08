مصادر عسكرية قالت للأناضول إن الجيش وقوات مساندة سيطرت على المدينة الحدودية بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد

الجيش السوداني يدخل مدينة الكُرْمُك بعد معارك مع "الدعم السريع" مصادر عسكرية قالت للأناضول إن الجيش وقوات مساندة سيطرت على المدينة الحدودية بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد

عادل عبد الرحيم / الأناضول

قالت مصادر عسكرية سودانية، الأربعاء، إن الجيش تمكن من دخول مدينة الكُرْمُك بولاية النيل الأزرق المتاخمة لحدود إثيوبيا، بعد معارك مع "قوات الدعم السريع" و"الحركة الشعبية" المتحالفة معها.

وبتصريحات للأناضول أوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الجيش والقوات المساندة له استعادوا السيطرة على المدينة التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأضافت المصادر أن دخول الجيش السوداني المدينة جاء بعد تنفيذ عمليات عسكرية ضد مواقع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية.

ولم يصدر تعليق فوري من جانب قوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية بشأن دخول الجيش السوداني إلى المدينة.

وتأتي هذه التطورات بعد تقدم أحرزه الجيش في ولاية النيل الأزرق مؤخراً، واستعاد خلاله السيطرة على عدة مناطق متاخمة لحدود إثيوبيا وجنوب السودان.

وتعد الكُرْمُك إحدى أكبر مدن ولاية النيل الأزرق إلى جانب عاصمتها الدمازين، وتحظى بأهمية استراتيجية بسبب تحكمها في خطوط الإمداد والتواصل العسكري وارتباطها بشبكة طرق برية تمتد نحو إثيوبيا وجنوب السودان.

وكانت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية قد سيطرت على الكُرْمُك في 24 مارس/ آذار الماضي.

ويسيطر الجيش السوداني على أجزاء واسعة من ولاية النيل الأزرق، فيما تتقاتل الحركة الشعبية مع الحكومة منذ 2011، مطالبة بحكم ذاتي لإقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ومنذ أبريل/نيسان 2023 تخوض قوات الدعم السريع مواجهات مع الجيش بسبب خلافات بشأن دمجها في المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح 13 مليون شخص، وتفاقم أزمة إنسانية ومجاعة تعد من الأسوأ عالمياً.