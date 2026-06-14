في عدة محاور للقتال منذ مطلع يونيو الجاري

الجيش السوداني: مقتل عشرات من "الدعم السريع" وتدمير أسلحة وذخيرة في عدة محاور للقتال منذ مطلع يونيو الجاري

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلن الجيش السوداني، الأحد، تدمير عدد من مخازن الأسلحة والذخيرة، و141 مركبة قتالية، تابعة لقوات الدعم السريع، ومقتل عشرات من عناصرها في عدة محاور للقتال منذ مطلع يونيو/حزيران الجاري.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، تحارب "قوات الدعم السريع" الجيش السوداني، بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليونا.

وقال الجيش، في بيان: "تواصل القوات المسلحة والقوات المساندة دك أوكار التمرد (الدعم السريع) وتنفيذ عمليات عسكرية نوعية ناجحة في مختلف محاور العمليات".

وأكمل: "حيث تمكنت خلال الفترة من الأول من يونيو الجاري وحتى اليوم من إلحاق خسائر كبيرة بمليشيا الدعم السريع".

وأوضح البيان، أنه في محور دارفور (غرب)، تم تدمير 29 مركبة قتالية والقضاء على عشرات العناصر من الدعم السريع، وتدمير عدد من المخازن، بينها مخزنان للذخيرة، ومخزنان للعتاد العسكري، ومخزنان لذخائر الطائرات المسيّرة، إلى جانب تدمير مستودع وقود رئيسي.

وأضاف أن قوات الجيش حققت في محور كردفان (جنوب) انتصارات كبيرة أسفرت عن تدمير 91 مركبة قتالية والقضاء على عشرات المتمردين.

وأشار البيان، إلى أن قوات الجيش تمكنت من إسقاط مسيّرة استراتيجية في ولاية النيل الأبيض (جنوب).

وتابع: "تمكنت قواتنا من تدمير 21 مركبة قتالية لمليشيا الدعم السريع وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح في ولاية النيل الأزرق (جنوب شرق)، ومقتل العشرات من العناصر المعادية".

وأردف: "بلغ إجمالي المركبات القتالية التي تم تدميرها خلال الفترة من الأول من يونيو وحتى اليوم 141 مركبة".

ولم يصدر أي تعليق من قوات الدعم السريع بهذا الخصوص حتى الساعة 20:30 تغ.

وإلى جانب إقليم دارفور ومنطقة النيل الأزرق، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وجنوب وغرب كردفان) اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.