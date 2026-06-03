الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف منازل بقطاع غزة

غزة/ حسني نديم/ الأناضول

نفذ الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، 5 عمليات نسف لمنازل ومبانٍ سكنية في مناطق شرق مدينة غزة وشمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرته العسكرية.

وأفاد مراسل الأناضول بأن دوي انفجارات عنيفة سُمعت في المناطق الشرقية لمدينة غزة، ناجمة عن عمليات نسف نفذها الجيش الإسرائيلي لمنازل وأبنية سكنية في الأحياء التي يسيطر عليها شرقي المدينة.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، أفاد شهود عيان لمراسل الأناضول بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير ونسف لمبانٍ ومنازل سكنية في مناطق شمال شرق المدينة.

وأوضح الشهود أن أعمدة الدخان تصاعدت بكثافة من المناطق المستهدفة، فيما سُمعت أصوات الانفجارات من مسافات بعيدة.

وأضافوا أن الجيش الإسرائيلي كثف خلال الأيام الماضية من عمليات التجريف والإحراق في المناطق التي يسيطر عليها داخل القطاع.

وتزامنت عمليات النسف مع إطلاق نار كثيف وقنابل إنارة ودخانية في المناطق المحاذية لمستشفى حمد جنوب شرق مواصي مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف قتيل وحوالي 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وقصف يومي أسفر عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين الفلسطينيين.