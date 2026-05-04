الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 6 قرى جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا تمهيدا لقصفها، وفق بيان للجيش..

زين خليل/الأناضول

أنذر الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، سكان 6 قرى بجنوب لبنان بمغادرة منازلهم، تمهيدا لشن غارات على المنطقة.

وقال الجيش، في بيان: "إنذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في بلدات النبطية الفوقا، وميفدون، وقلاويه، وبرج قلاويه، والمجادل، وصريفا".

وزعم أن غاراته المرتقبة تأتي في ضوء "خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف: "حرصا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة".

وقال الجيش إن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة اثنين من جنوده "بجروح متوسطة" في معركة وجها لوجه مع مقاتلي حزب الله جنوب لبنان.

ويعلن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي عن إصابة جنود في جنوب لبنان.

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي والساري حتى 17 مايو/ أيار الجاري، يقصف الجيش الإسرائيلي يوميا مواقع في لبنان، ويمارس تفجيرا واسعا لمنازل في عشرات القرى.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إحصاء 17 قتيلا و35 جريحا خلال الساعات الـ24 السابقة، ما رفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 2696 قتيلا و8264 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.