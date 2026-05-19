الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 12 بلدة جنوبي لبنان بإخلاء منازلهم فورا

القدس/الأناضول



أنذر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، سكان 12 قرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا، تمهيدا لتنفيذ هجمات في تلك القرى، في إطار خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "إنذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: طورا، والبازوبية، وطير دبا، والشهابية، وبرج الشمالي (قضاء صور)، والنبطية التحتا، وحبوش، وعين قانا، وجبشيت، وحومين الفوقا (قضاء النبطية)، وكفر حونة (قضاء جزين)، ولبايا (البقاع الغربي)".

وأضاف: "عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة".

وأفاد متحدث الجيش بأن الإنذار يأتي قبل مهاجمة ما زعم أنها "بنى تحتية لحزب الله".

وبوتيرة يومية، ينذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء قرى وبلدات لبنانية، ثم يشن هجمات على منازل ومبان مدنية عادة ما تسفر عن قتلى وجرحى ودمار واسع.

يأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي جرى تمديده الجمعة لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/آذار تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان، أسفر حتى الاثنين، عن مقتل 2988 شخصا وإصابة 9210 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

