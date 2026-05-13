في منشور لمتحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة شركة "إكس" الأمريكية..

الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء 6 بلدات جنوبي لبنان تمهيدا لهجمات في منشور لمتحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة شركة "إكس" الأمريكية..

إسطنبول/ الأناضول

أنذر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بإخلاء 6 بلدات في قضاء صور جنوبي لبنان، تمهيدا لتنفيذ هجمات ادعى أنها تستهدف مواقع لـ"حزب الله".

ووجّه متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الإنذار إلى بلدات: "معشوق، يانوح، برج الشمالي، حلوسية الفوقا، دبعال، والعباسية".

وأضاف أدرعي على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه أراض مفتوحة".

وحذّر من أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم هذه المناطق "بقوة"، بذريعة استهداف عناصر "حزب الله" ومنشآته ووسائله القتالية.

يأتي ذلك في ضوء انتهاك الجيش الإسرائيلي المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي وحتى 17 مايو/ أيار الجاري.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، أي نحو خُمس عدد السكان، بحسب معطيات رسمية لبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.