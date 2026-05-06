الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء 12 بلدة لبنانية تمهيدا لهجمات

القدس / الأناضول

أنذر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، سكان 12 بلدة جنوبي وشرقي لبنان بإخلاء منازلهم فورا، تمهيدا لتنفيذ هجمات ادعى أنها تستهدف مواقع لـ"حزب الله".

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الإنذار يشمل بلدات: "كوثرية السياد، الغسانية، مزرعة الداودية، بدياس، ريحان، زلايا، البازورية، حاروف، حبوش، أنصارية، قلاويه، ودير الزهراني".

ومن بين البلدات المشمولة بالإنذار زلايا الواقعة بمنطقة البقاع الغربي شرقي لبنان.

وأضاف أدرعي على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه أراض مفتوحة".

وتابع أن إنذار الإخلاء يأتي قبيل مهاجمة مواقع ادعى أنها تابعة لـ"حزب الله".

