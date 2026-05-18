الجيش الإسرائيلي ينذر اللبنانيين بإخلاء 3 قرى فورا تمهيدا لقصفها

القدس / الأناضول

أنذر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، اللبنانيين بإخلاء 3 قرى في محافظة الجنوب فورا تمهيدا لقصفها، في إطار خروقاته الدموية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "إنذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: حاروف وبرج الشمالي ودبعال".

وأضاف: "عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن هذه القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة".

وأفاد متحدث الجيش بأن الإنذار يأتي قبل مهاجمة ما زعم أنها "بنى تحتية لحزب الله".

وبوتيرة يومية، ينذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء قرى وبلدات لبنانية، ثم يشن هجمات على منازل ومبان مدنية عادة ما تسفر عن قتلى وجرحى ودمار واسع.

وفجر الاثنين، أطلق الجيش الإسرائيل صاروخا على شقة تقطنها عائلة فلسطينية بأطراف مدينة بعلبك شرقي لبنان، فقتل القيادي بحركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته راما (17 سنة)، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وقتلت إسرائيل 9 أشخاص على الأقل، وأصابت أكثر من 18 آخرين، الأحد، في 93 هجوما على لبنان.

يأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان، والذي جرى تمديده الجمعة لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 2988 شخصا وإصابة 9210 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.